SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos morreu após passar por uma cirurgia plástica feita por um enfermeiro no interior do Maranhão, afirmou a Polícia Civil.

Erinalva de Jesus Dias passou mal no meio de uma abdominoplastia no Hospital Municipal de Lago dos Rodrigues;

Somente um enfermeiro estava na sala de operação realizando o procedimento nela, segundo investigações da Polícia Civil;

A mulher foi levada em estado grave para outra instituição de saúde ainda no dia da cirurgia, na quinta-feira (31), e teve morte cerebral constatada no dia seguinte;

A polícia vai ouvir funcionários do hospital e o próprio enfermeiro nos próximos dias;

O enfermeiro, que não teve identidade divulgada, responde na Justiça por outros casos de prática ilegal da medicina, segundo a TV Globo;

"Não adianta a direção do hospital dizer que não tinha conhecimento do fato. O fato é que [a cirurgia] ocorreu no hospital da cidade de Lago dos Rodrigues. Lá existe uma organização, ninguém entra de qualquer forma. O hospital tem uma certa responsabilidade sim", informou o Delegado Márcio Rodrigo Coutinho, em entrevista à TV Globo

Apesar da suposta responsabilidade no caso, o hospital informou que "não há envolvimento da equipe de profissionais de plantão ou da diretoria";

Em nota, a instituição disse que um procedimento administrativo foi instaurado para investigar os fatos;

Erinalva tinha informado aos familiares que passaria pela retirada de uma das trompas antes de ir até o hospital;

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão informou que tomou conhecimento do caso e "tomará as devidas providências administrativas".