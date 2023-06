BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Indígenas fazem manifestação na manhã desta quarta-feira (7) na rodovia Fernão Dias, que liga Minas Gerais a São Paulo, na altura do município de São Joaquim de Bicas, na Grande Belo Horizonte.

O grupo protesta contra o marco temporal, que terá o julgamento retomado na tarde desta quarta-feira no STF (Supremo Tribunal Federal). O ato bloqueia todo a via no sentido Belo Horizonte.

O STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta quarta o julgamento de como ocorrerá esta definição.

Aprovados pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (30), o marco temporal enfrenta oposição de ambientalistas, que enxergam brechas para permitir o garimpo e apontam dificuldades na demarcação de novas terras indígenas. Parlamentares da bancada ruralista, por outro lado, argumentam que a proposta dá segurança jurídica ao agronegócio.

A tese do marco determina que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. O projeto ainda deverá ser analisado pelo Senado e pode voltar à Câmara antes de ser remetido à sanção do presidente Lula.

Segundo a concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, por volta das 10h a pista seguia completamente interditada e havia 14 km de congestionamento no sentido Belo Horizonte.

No último dia 30, indígenas guaranis bloquearam a rodovia dos Bandeirantes em protesto contra o marco temporal. A manifestação foi dispersada pela Polícia Militar com bombas de gás e balas de borracha.