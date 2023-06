SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Indígenas e ambientalistas se reúnem na escadaria do Theatro Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (7) para protestar contra o marco temporal. A expectativa é que a cantora Daniela Mercury também compareça ao ato.

Com cocares na cabeça, os manifestantes entoam cânticos tradicionais e seguram cartazes contra a medida, que define como terras indígenas apenas aquelas já ocupadas no momento em que foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 1988.

O texto enfrenta oposição de ambientalistas, que dizem que ele dificulta a demarcação de terras indígenas, mas é defendido pela bancada ruralista, que argumenta que a proposta dá segurança jurídica ao agronegócio.

O texto-base do projeto foi aprovado por 283 a 155. Deputados rejeitaram destaques que poderiam amenizar a proposta, que, agora, aguarda análise do Senado.

O protesto acontece no dia em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, irá retomar o julgamento do marco temporal, suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Lideranças indígenas de todo o Brasil seguiram para Brasília para pedir que o Judiciário não o aprove.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a bancada ruralista se mobilizou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tentar se antecipar à deliberação da Corte -que pode derrubar a tese, seguindo o entendimento dos movimentos indígenas.