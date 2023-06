SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpus Christi É uma festa que celebra, segundo a tradição católica, a presença real de Cristo na Eucaristia, que é o ato do recebimento da hóstia consagrada, o símbolo do corpo de Cristo.

Desde que foi instituído, foi determinado que a comemoração ocorreria sempre em uma quinta-feira 50 dias depois do domingo de Páscoa.

CORPUS CHRISTI

Também conhecido como o Santíssimo Sacramento, no dia de Corpus Christi, bispos de várias dioceses vão em procissão até a catedral, levando a hóstia consagrada, símbolo do corpo de Cristo.

A festa foi instituída pelo papa Urbano 4º, em 1264 e ficou determinado que o dia de Corpus Christi seria celebrado após a festa da Santíssima Trindade, que acontece em um domingo, depois de Pentecostes. Pentecostes comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. A data é comemorada 50 dias depois do domingo de Páscoa.

Segundo a igreja, Juliana de Cornillon, nascida em 1191 na Bélgica, teve uma visão na qual Jesus pediu que fosse introduzida no calendário litúrgico a Festa de Corpus Domini.

Ela teria guardado a revelação em segredo por 20 anos e, depois, compartilhou com outras duas adoradoras da Eucaristia. Após ganhar outros ouvidos, a solenidade de Corpus Christi foi instituída na paróquia de Sainte Martin. Depois, outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais.

A festa foi crescendo até tornar-se uma celebração mundial, sendo estabelecida oficialmente em 1264, seis anos após a morte de Santa Juliana, canonizada em 1599.

MILAGRE DE BOLSENA

Um sacerdote chamado Pedro de Praga vivia angustiado com dúvidas sobre a presença real de Cristo no pão consagrado. Por isso, segundo a fé católica, saiu em peregrinação ao túmulo dos Apóstolos Pedro e Paulo em Roma, para pedir o dom da fé.

Ao cruzar Bolsena, na Itália, foi tomado pela dúvida novamente enquanto celebrava a Santa Missa. Porém, no momento da consagração um milagre teria sido enviado, de acordo com a Igreja Católica, como uma resposta às suas dúvidas.

A hóstia sagrada teria se transformado em carne viva, ainda segundo a fé católica, pingando sangue, manchando o pano branco onde elas são colocadas, o pano de limpar o cálice e a toalha do altar.

Esses objetos, a pedido do papa Urbano 4º, foram para Orviedo em procissão. Esta foi a primeira procissão do corporal Eucarístico. Em 11 de Agosto de 1264, o papa lançou de Orviedo a nova festa.

COMEMORAÇÃO

No estado de São Paulo, diversas cidades comemoram a data. As ruas, por onde passam as procissões, são enfeitadas com tapetes feitos de diversos materiais, como serragem, areia colorida, borra de café, flores, entre outros.

Esses tapetes, geralmente, formam imagens sagradas. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da Terra prometida.

FERIADO

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional. Em diversas partes do Brasil, assim como o Carnaval, a data é considerada ponto facultativo.

Segundo a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, são considerados feriados religiosos os dias de guarda, em que os cristãos precisam participar do culto a Deus, declarados em lei municipal. Ou seja, a data só é feriado se os municípios assim declararem em lei.

Em São Paulo, Curitiba, Salvador, entre outras capitais, a data é oficialmente feriado.