SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Feriadão prolongado e previsão de tempo firme. Mas nem todos terão quatro dias de folga nesta emenda do dia de Corpus Christi, que será celebrado nesta quinta-feira (8). Serviços importantes vão funcionar na sexta-feira (9), o que é o caso das agências bancárias.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as contas de consumo como água, telefone, luz e outros, e os boletos com vencimento nesta quinta poderão ser pagas, sem multa, no dia seguinte.

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional. Assim como ocorre com o Carnaval, a data é considerada ponto facultativo em boa parte do país.

Nos municípios em que a data está inserida na lista de feriados locais, o trabalhador tem o direito ao dia de descanso garantido por lei.

Entre as capitais, o Corpus Christi é oficialmente feriado em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo, que fecham nesta quinta, abrem na sexta --exceto nas cidades de Itanhaém e Osvaldo Cruz, que terão feriados municipais--, mas apenas para quem fez agendamento prévio de atendimento.

CORREIOS

Os Correios seguem o mesmo esquema. Fecham nesta quinta, mas abrem normalmente sexta. No dia 10, estarão abertas as unidades que realizam atendimento aos sábados. Clique aqui e veja endereços e horários.

INSS

No caso do INSS, as agências só voltam a abrir suas portas na segunda (12). Entretanto o atendimento pelo telefone 135 funcionará normalmente das 7h às 22h, desta quinta até sábado, para agendamento, solicitação de serviço ou benefício e esclarecimento de dúvidas.

RODÍZIO

Para quem ficar na capital, o rodízio de veículos estará liberado nesta quinta e sexta, ou seja, não há restrição de circulação.

CICLOFAIXAS

Segundo a prefeitura, as ciclofaixas de lazer funcionarão nesta quinta-feira e no domingo (11), das 7h às 16h.

Mas atenção por causa da Marcha Para Jesus, alguns trechos das ciclofaixas de lazer na zona norte não serão ativados nesta quinta. O mesmo ocorre no domingo no trecho da avenida Paulista, em virtude da Parada LGBT+.

PARQUES

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade de São Paulo terá tempo firme nos quatro dias de feriado, sem previsão de chuva e temperatura agradável, que poderá atingir 27ºC. É o convite perfeito para visitar os parques municipais e estaduais da cidade, que vão abrir normalmente.

O Planetário do Carmo, no parque do Carmo, na zona leste, estará aberto todos os dias. Clique aqui para mais informações e veja a programação:

**Quinta-feira**

9h às 12h: Caminhada astronômica

13h às 17h: Jogos Planetários

13 às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Visita guiada

15h às 16h: Sessão de Planetário "Janela para o Universo"

17h às 18h: Sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

**Sexta-feira**

13h às 17h: Jogos Planetários

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Visita guiada

15h às 16h: Sessão de Planetário "Nebulosas"

17h às 18h: Sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

**Sábado**

13h às 17h: Jogos Planetários

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Visita guiada

15h às 16h: Sessão de Planetário "Hoje no Céu"

17h às 18h: Sessão de Planetário "A Escuridão da Noite"

Domingo (11)

09h às 12h: Caminhada no Carmo + Sessão de Planetário

13h às 17h: Jogos Planetários

13h às 14h: Sessão de Planetário "O Show da Luna no Planetário"

14h às 15h: Sessão de Planetário "Hoje no Céu"

15h às 17h: Oficina "Eletromagnetismo"

17h às 18h: Sessão de Planetário "Nebulosas"

O Planetário Ibirapuera também funciona durante todo o feriado. Os destaques são os espetáculo "Show de Luna" e "Olhar o céu de São Paulo outra vez". Os ingressos custam R$ 15.

Veja os horários:

Quinta

11h, 13h e 17

Sexta

13h, 15h e 19h (entrada grátis para o "Olhar o céu de São Paulo outra vez")

Sábado

13h, 15h e 19h

Domingo

11h, 13h e 17h.

MINHOCÃO

O elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, no centro, funcionará como área de lazer, das 7h às 22h. O local contará com tapetes de ioga, barras para patins e skate, tabuleiros de xadrez, bancos e espreguiçadeiras. Também estarão disponíveis banheiros químicos e monitores.

**CENTROS ESPORTIVOS**

Na quinta-feira, as unidades estarão abertas das 8h às 18h. Na sexta, das 7h às 22h. No sábado e no domingo, das 8h às 18h. As secretarias das unidades funcionarão em regime de plantão.

Clique aqui para ter acesso aos endereços.

Mercados municipais e sacolões

Os mercados da Lapa (zona oeste) e São Miguel (zona leste), e o sacolão São Miguel não abrem nesta quinta. Os demais funcionam com abertura que variam entre 7h e 8h. Na sexta todos funcionam normalmente. Clique aqui e veja endereços.

**FEIRAS LIVRES**

Funcionam normalmente todos os dias. Clique aqui e veja endereços.

**ECOPONTOS E COMPOSTAGEM**

Os ecopontos funcionarão das 6h às 18h na quinta, e das 6h às 18h, na sexta. No sábado, das 6h às 22h, e no domingo, das 6h às 18h.

Os pátios de compostagem estarão abertos todos os dias, das 14h às 22h.

**TRANSPORTE PÚBLICO**

**POSTOS DE VENDA DA SPTRANS**

Nesta quina e sexta, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Santo Amaro, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h.

Os postos Jabaquara e Santana estarão fechados na quinta e terão atendimento normal na sexta.

O Posto Central da SPTrans só voltará ao funcionamento normal na segunda-feira (12).

**CPTM**

A operação na quinta será semelhante a de um sábado, com exceção da linha 12-safira e do Serviço 710, com interdições para obras e manutenção. Na sexta, a operação manterá o intervalo para os dias úteis.

**EMTU**

Na quinta, funcionamento será o mesmo de domingo. Clique aqui e confirma itinerários e horário.

**METRÔ**

Nesta quinta, por causa da Marcha para Jesus, o trecho entre as estações da Sé e Carandiru (linha 1-azul) terá reforço de funcionários e de agentes de segurança para orientar o fluxo. Já na sexta-feira (9) e no sábado (10), a oferta de trens será a mesma de um dia típico.

No domingo, por causa da Parada LGBT+, a frota será reforçada em todas as linhas, com trens reservas para qualquer necessidade de oferta de mais viagens, além de reforço de funcionários e de agentes de segurança nas estações mais próximas à avenida Paulista.

**SAÚDE**

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) da capital paulista só voltam a funcionar na segunda-feira (10). Quem quiser aproveitar a folga para colocar a vacinação em dia, inclusive contra Covid-19 e Influenza, poderá procurar as AMAS/UBSs Integradas, que funcionarão normalmente nesta quinta, sexta e sábado.

Veja as unidades e serviços municipais de saúde que terão abrirão normalmente:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs): das 7h às 19h

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas: das 7h às 19h

Hospitais Municipais (HMs)

Hospitais Dia (HD) ? tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não vai funcionar nestes dias.

O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) terá expediente apenas na sexta.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não terão expediente no feriado (8). Na sexta, funcionarão os seguintes ambulatórios na capital:

Interlagos

Maria Zélia

Idoso Oeste

Psiquiatria Vila Maria

Ame Idoso Sudeste

FARMÁCIAS

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não terão expediente na quinta. As unidades Maria Zélia e Vila Mariana e todas da Rede Dose Certa funcionarão normalmente na sexta.

**SAÚDE ANIMAL**

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Os quatro hospitais veterinários públicos permanecerão fechados nesta quinta. Na sexta-feira, as unidades norte, sul e leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a oeste permanecerá fechada.

**BOM PRATO**

Veja a relação dos restaurantes que abrem nesta quinta na capital nesta quinta, em esquema de marmitex:

25 de Março

Campos Elíseos (rua Mauá, 66 e praça da República)

Brás

Guaianases

Itaquera

Lapa

São Mateus

Capão Redondo

Santo Amaro

Limão

Santana

Tucuruvi

Vila Nova Cachoeirinha

Na sexta, todos os restaurantes da rede funcionarão normalmente