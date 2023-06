SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida e causou congestionamento na Rodovia Bandeirantes na manhã desta quinta-feira (8).

O acidente foi registrado na altura do km 44 da via, em Cajamar, no sentido interior, por volta das 5h55.

A via foi totalmente liberada Às 8h11, segundo a concessionária.

A rodovia é uma das mais usadas para sair da capital paulista no feriado de Corpus Christi.

Havia neblina na pista no momento do acidente, condição que continuava presente antes das 8h.

O motorista do carro, de 44 anos, foi levado para o Pronto Socorro do Penteado e nenhuma morte foi registrada, segundo o Corpo de Bombeiros.

O estado de saúde do motorista ferido não foi informado após o socorro.

A pista expressa sentido interior chegou a acumular 9 quilômetros de congestionamento, segundo a concessionária.

A Anhanguera é uma via alternativa para o motorista que quer ir para o interior na saída deste feriado.

Tags:

SP