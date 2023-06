SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão bitrem que carregava combustível tombou e pegou fogo na subida da serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (8).

O caminhão tombou e pegou fogo no km 96 da BR-040, sentido Juiz de Fora. O motorista morreu. O local do acidente possui radar de velocidade máxima permitida de 50 km/h. A concessionária ainda não deu mais informações sobre a velocidade em que o veículo estava trafegando.

Outros quatro veículos foram atingidos pelas chamas, segundo informações preliminares da concessionária Concer. Ainda não há informações sobre outras vítimas.

A praça de pedágio de Duque de Caxias foi interditada no sentido Juiz de Fora, com opção de retorno para os motoristas. No sentido Rio, a rodovia opera normalmente.

Equipes dos bombeiros e da Concer continuam no local e não há previsão de liberação da rodovia. A opção aos motoristas que desejam ir a Juiz de Fora ou sentido Brasília é utilizar a Serra da Estrela, que fica em Magé (RJ).