SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPPRESS) - Um acidente envolvendo cinco veículos na rodovia Fernão Dias, no trecho em São Gonçalo do Sapucaí (MG), deixou uma pessoa morta e pelo menos dois feridos.

O acidente aconteceu por volta das 3h desta quinta-feira (8) após uma colisão traseira, seguido de outra batida frontal, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O Corpo de Bombeiros informou que se envolveram no acidente dois caminhões, dois veículos de passeio e um ônibus.

A vítima fatal estava em um dos caminhões, segundo os bombeiros. As duas pessoas que ficaram feridas na colisão estavam em um dos carros de passeio.

A concessionária Arteris, responsável pela rodovia, informou pelas redes sociais, no final da tarde, que todas as faixas haviam sido liberadas no sentido Belo Horizonte.

Bombeiros e PRF não enviaram informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes. Procurados pelo UOL para mais detalhes sobre o acidente, a Polícia Civil e a Arteris não responderam.