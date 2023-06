SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da multidão de evangélicos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez discurso e "profecia" na tarde desta quinta-feira (8), na Marcha para Jesus, que acontece em São Paulo.

Ao contrário das vaias no momento em que o ministro da AGU, Jorge Messias, citou o presidente Lula (PT), o governador foi bastante aplaudido pelos evangélicos. Ele chegou a se ajoelhar no palco com as mãos para o alto em sinal de oração.

Os aplausos ocorreram conforme pastores e apresentadores pediam à multidão que, em geral, se comportou de forma respeitosa enquanto o governador falava -ou orava.

O apóstolo Estevam Hermandes, organizador do evento, disse "Tarcísio, eu te amo" em cima do palco na praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte de São Paulo.

Tarcísio abriu breve participação citando trechos creditadas aos Coríntios. Depois citou outro trecho de Romanos.

"Se o povo se humilhar, orar, daqui em diante, estará com olhos abertos, ouvidos atentos, escutarão a Deus", disse o governador.

"O caminho para Deus é se afastar do pecado. Muitas vezes a gente quer intimidade com Deus e não faz por onde. A oração nos leva a intimidade com Deus."

No final, Tarcísio "anunciou uma profecia" para o público. "Essa é a grande palavra profética de hoje, que Deus vai abençoar a casa de vocês, o projeto de vocês, e São Paulo", afirmou o governador.

A cerca de 50 metros do palco, parte do público aproveitou o intervalo nos shows musicais para ir ao banheiro ou se alimentar, enquanto o governador falava.

Único a vaiar, no trecho de onde a Folha acompanhou, o motorista Thiago Costa, 36, fez um L com os dedos quando Tarcísio foi anunciado.

"A marcha não é para Jesus? Acho que esses políticos não deveriam estar aqui. Eu sou Lula, não vim aqui para ver esses caras que não estão nem ligando para os pobres", disse Costa, que pela primeira vez estava no evento.

Com uma das mãos timidamente erguida durante a oração feita para o governador, a analista de programas de computador Michele Souza, 26, também relatou desconforto com a presença do político.

"Estou aqui pela adoração, que é a parte boa. Acho que não deveria abrir esses espaços para políticos, até porque Deus não divide a sua glória."

Já o analista de obras Maurício Marinho, 41, considerou positiva a presença de Tarcísio, acompanhado até mesmo a leitura de um trecho da Bíblia que o governador fez.

"Acho muito importante demonstrar que a fé está em todos os segmentos da sociedade", disse. "A política não é o principal, estamos aqui pela fé", disse.