SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bebê de 4 meses morreu atacado por um cachorro da raça pit bull que é da família, em Guainases, zona leste de São Paulo. A criança foi socorrida pela Polícia Militar, mas não resistiu.

A tutora do animal era a bisavó do bebê, que cuidava da criança no momento do ataque, que aconteceu na última quarta-feira (7), por volta das 13h, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

A mulher cuidava da criança, segundo o boletim de ocorrência, quando o cachorro da família entrou na casa e passou a atacá-la. A bisavó tentou controlar o cachorro, mas também foi mordida e ficou com ferimentos em uma das mãos, além de um dedo quebrado.

Os vizinhos perceberam o ataque e foram socorrer a mulher e o bisneto. A PM foi acionada e imobilizou o cachorro.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Guaianases, mas o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a SSP, o caso foi registrado pelo 53º DP, que instaurou inquérito para a completa elucidação.