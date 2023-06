SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual, no último sábado (3), após ser flagrado usando uma câmera escondida para gravar mulheres de saia, em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Uma mulher que estava no Barra Shopping desconfiou de um homem que estava andando atrás dela e decidiu confrontá-lo.

No casaco do homem, a mulher encontrou uma câmera escondida. Seguranças do shopping foram chamados e acionaram a PM (Polícia Militar).

Na câmera, foram encontrados pelo menos outros dois vídeos de mulheres andando de saia no shopping.

Questionado pelos policiais, o homem assumiu que gravou os vídeos e foi levado à delegacia, de acordo com a PM.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, segundo a Polícia Civil.

O processo corre em segredo de Justiça. O UOL tenta contato com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) para saber se a prisão do suspeito foi mantida.

O Barra Shopping afirmou que permanece à disposição das autoridades para mais esclarecimentos e disse que prestou assistência à cliente assim que soube do ocorrido.