SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, Leilane Lustosa Macedo, 39, morreu na sexta-feira (9) após um acidente de envolvendo dois carros e um caminhão na BR-153, zona rural de São Luiz do Norte (GO).

Leilane estava acompanhada de mais duas amigas, Hosana Andrade e Luana, que também não resistiram.

Elas estavam indo a um encontro de motoclube feminino, segundo informou uma familiar.

O condutor do caminhão e as quatro pessoas que estavam no segundo carro não se feriram, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML.

Leilane era formada em Comunicação Social na Unirg (Universidade de Gurupi) e havia trabalhado como Editora Regional na TV Anhanguera, afilada da Globo. Atualmente ela atuava como assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi. Ela era casada e deixa o marido e um filho.

Nas redes sociais, amigos, familiares e pessoas públicas se despediram da jornalista.

"Neste momento de luto, nos solidarizamos com todos que compartilharam momentos preciosos ao lado de Leilane Macedo, Hosana Andrade e Luana. Que suas memórias sejam eternas e que suas famílias encontrem conforto e paz para enfrentar essa dolorosa perda", escreveu o Presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel (União Brasil).