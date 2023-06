SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal de namorados morreu dias após apresentar febre, dor e manchas vermelhas pelo corpo. A suspeita é de febre maculosa, dengue ou leptospirose. As três doenças são de notificação compulsória.

A dentista Mariana Giordano e o piloto Douglas Pereira Costa foram atendidos em hospitais privados nas cidades onde moravam --ela na capital paulista, e o rapaz em Jundiaí (a 58 km de São Paulo).

As vigilâncias epidemiológicas dos dois municípios foram notificadas sobre os pacientes na quinta-feira (8). O casal começou a ter os sintomas no dia 3 de junho e logo o quadro se agravou.

Segundo nota da Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, há relato de passagem pela área rural de Campinas (a 93 km de São Paulo) antes de 3 de junho, e, depois, Monte Verde (MG) nos dias 3 e 4 de junho.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde, a amostra biológica de Mariana já se encontra no Instituto Adolfo Lutz para definição do diagnóstico e a de Douglas ainda será encaminhada.

A febre maculosa é uma doença infecciosa e febril aguda. Tem como principais sintomas febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal e muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros. Pode ser leve e grave, com alta taxa de letalidade. É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, o principal vetor é o carrapato estrela, mas qualquer espécie pode abrigar a bactéria causadora da febre maculosa, como o carrapato do cachorro, segundo o Ministério da Saúde.

A leptospirose é transmitida através da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira, que penetra na pele com lesões, imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. Nos casos mais graves, a letalidade chega a 40%. Febre, dor de cabeça e muscular --principalmente nas panturrilhas--, falta de apetite, náuseas e vômitos são os sintomas.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes. O período do ano com maior transmissão da doença é de novembro a maio. Os principais sintomas são febre alta --acima de 38°C--, dor no corpo, na cabeça, atrás dos olhos e nas articulações, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo.