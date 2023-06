SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, 41, que havia viajado de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul para cobrar uma dívida de R$ 1 milhão, foi encontrado morto em uma área de mata próximo de Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As informações são da TV Record.

De acordo com a reportagem, o empresário mineiro do ramo automotivo havia vendido 44 veículos a um contato no Rio Grande do Sul, no valor de R$ 1 milhão, mas não recebeu o dinheiro.

Melo morava em Belo Horizonte e era proprietário de uma concessionária de veículos em Contagem, na Grande BH.

Ele viajou no dia 1° de junho de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, visando conseguir de volta 11 carros, mas acabou desaparecendo no dia seguinte.

As últimas imagens de Melo com vida foram captadas por câmeras de segurança de um posto de gasolina em Tangará, município vizinho a Novo Hamburgo, onde ele parou para abastecer.

Samuel fez contato pela última vez com a família no dia do desaparecimento, relatando que não encontrou os veículos que deveriam estar à venda na cidade.

Durante oito dias, 70 agentes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros participaram das buscas no litoral norte do Rio Grande do Sul.

O corpo foi encontrado na noite de sábado e liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) no domingo.

Um suspeito pelo desaparecimento do empresário chegou a ser preso no dia 6.

O inquérito corre em sigilo.