SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um balão pegou fogo e caiu em cima de um prédio residencial localizado no Jardim Leika, em Arujá (SP) na noite de sábado (10).

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um balão em chamas cai sobre o edifício. As imagens gravadas por um morador de um prédio vizinho mostram pessoas gritando enquanto acompanham a cena.

Não houve registros de feridos, segundo a imprensa local. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o fogo já havia se apagado antes da chegada do socorro.

Ainda não há informações sobre quem teria soltado o balão.

É proibido vender, produzir, transportar e soltar balões no Brasil. A lei n° 9.605/1998 estabelece pena de um a três anos de prisão e pagamento de multa.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de Arujá e com a Polícia Militar para obter mais informações do caso, mas não obteve retorno. Caso obtenha, a matéria será atualizada.