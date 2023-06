SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF prendeu três suspeitos de tentarem embarcar com explosivos em um voo no aeroporto internacional de Belém.

As prisões foram feitas nesta segunda-feira (12), segundo ministro Flávio Dino (Justiça). A informação foi confirmada pela PF.

Dois dos presos foram abordados em uma aeronave às 14h10, em um voo que partiu de Macapá com destino a Belém. O terceiro suspeito foi detido no próprio aeroporto, quando estava à espera dos outros dois.

O trio é investigado por tentar entrar com uma mala carregada com 10 explosivos em um voo, segundo a PF. Os artefatos foram apreendidos no sábado (10) e levados para perícia após o esquadrão antibomba da PM eliminar o risco de explosão.

Na casa do terceiro suspeito, em Ananindeua, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão. Durante as buscas, a corporação encontrou artefatos semelhantes aos apreendidos no aeroporto.

Os três foram levados à superintendência da PF no Pará, onde foram ouvidos. Em seguida, eles encaminhados ao sistema prisional.

ARTEFATOS AINDA VÃO PASSAR POR PERÍCIA QUÍMICA

Análises preliminares sugerem que os explosivos são pirotécnicos, segundo a PF, e foram confeccionados de maneira improvisada.

A investigação, que ainda está em andamento, aponta que existe a possibilidade de que os artefatos seriam usados em um show musical. Não está descartado, porém, que a detonação dos explosivos poderia ocorrer durante o voo.