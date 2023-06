SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo foi detido neste domingo (11) por sequestrar dois jovens na zona oeste de São Paulo. Os suspeitos se passaram por mulheres em redes sociais e aplicativos de relacionamento para atrair as vítimas.

Uma das vítimas informou à polícia que passou a conversar com uma mulher nas redes sociais e marcou de se encontrar com ela. O jovem pediu ao seu colega, de 25 anos, que o levasse até o ponto de encontro combinado, no Parque Anhanguera.

No local, eles foram rendidos por três suspeitos. Um deles, armado, anunciou o assalto e os levou para um cativeiro, em uma região de mata. Um quarto homem ficou de tocaia.

As vítimas tiveram pulseiras e um relógio roubado, além de um carro. Também foram levados os celulares dos rapazes, que foram obrigados a fornecer senhas dos aplicativos bancários.

O grupo, composto por dois homens de 18 e 23 anos e dois adolescentes de 16 anos, foi detido por uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na área.

Os quatro homens abandonaram o local quando perceberam a chegada dos policiais. Dois deles foram abordados na rua Raul Pompeia; a outra dupla, na Avenida Euclides da Cunha. Na ação, os policiais encontraram os dois rapazes sequestrados, que reconheceram os suspeitos.

Foram encontradas com eles duas pulseiras de prata e um relógio de uma das vítimas, mas o carro roubado não foi localizado. Uma arma de fogo usada pelos homens também foi apreendida. O caso foi registrado como, além de ato infracional, roubo, extorsão e corrupção de menor.