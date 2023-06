SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cachorro, chamado Pingo, foi morto e arremessado da janela de um prédio no Recife, em Pernambuco, na última quinta-feira (8).

Pingo desapareceu após fugir do apartamento da família, no segundo andar. Os tutores encontraram um saco e uma lata de lixo revirados no quinto andar do edifício, mas nada do animal.

Após uma hora de buscas, o corpo de Pingo foi encontrado em cima de uma árvore próxima ao condomínio. Ele estava com a pata traseira direita fraturada e apresentava um ferimento no peito causado por objeto cortante.

Segundo a família, a veterinária que examinou o animal acredita que o ferimento foi feito antes de o corpo ter sido arremessado. Em entrevista à Folha de Pernambuco, a tutora de Pingo, Ilana Marques, disse que ele já estava morto antes de cair no chão, e que não há câmeras de segurança onde Pingo caiu.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que abriu inquérito para investigar a morte do cão, e que "as diligências já foram iniciadas". A corporação considera o caso como "crueldade animal".

Na postagem que denuncia a morte do cachorro, a família observou que "Pingo era um cão domesticado de pequeno porte, alegre e brincalhão. Nada justifica tamanha crueldade."