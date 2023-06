SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião monomotor caiu em um campo de futebol no bairro Vila Operária, zona norte de Teresina (PI), na manhã desta segunda-feira (12). Cinco pessoas de uma mesma família estavam a bordo e foram resgatadas com vida.

A aeronave seguia para Araguaína (TO) e apresentou problemas após decolar do aeroporto Petrônio Portela, onde havia parado pouco antes para abastecimento, segundo a SSP (Secretária de Segurança Pública).

O piloto Arcedino Concesso Pereira Filho, de 36 anos, relatou aos socorristas ter perdido altitude, precisando fazer um pouso forçado na área aberta do campo de futebol.

Além de Arcedino, estavam na aeronave de prefixo PT-RHJ sua esposa Juliana Bento Plácido, de 33 anos, duas filhas do casal, de 16 e 4 anos, e a sogra dele, Maria Graci Bento da Silva, que não teve a idade divulgada. Todos são naturais de Fortaleza.

Equipes dos Bombeiros foram acionadas por volta das 12h40 e atenderam a família, que apresentou escoriações pelo corpo e dores lombares. Todos foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina.

O último boletim médico, divulgado às 17h, informou que as vítimas realizaram exames de imagem e estão em observação, estáveis e conscientes. As quatro vítimas mais velhas tiveram traumatismo na coluna lombar, e três devem passar por cirurgia em um hospital particular. A criança de 4 anos não teve lesões.

A aeronave acidentada ficou sob custódia da CCR, empresa responsável pela administração do aeroporto de Teresina, de acordo com a SSP. Em nota, o Aeroporto de Teresina afirmou que, durante o pouso para abastecimento, "todos os procedimentos foram seguidos de acordo com as normas de segurança previstas". O aeroporto destacou que "deu início ao plano emergencial padrão" quando foi informado da queda.