SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O operador de máquinas Janio Tavares da Silva, 62, morreu na manhã desta segunda-feira (12) após ter sido esfaqueado por um homem em um conjunto residencial na última terça-feira (6), em Cubatão, na Baixada Santista, no bairro Jardim Casqueiro.

Segundo o filho dele Esmael Viana, o idoso foi atacado pelo vizinho no apartamento onde morava. Ele estava internado na UTI do Hospital Municipal de Cubatão.

A irmã do suspeito do crime, que foi gravada fugindo dele e teve a ajuda do marido para desarmá-lo, disse à Folha que ele estava em um surto e escondia os problemas psiquiátricos da família.

As imagens da câmera de segurança de um prédio do condomínio mostram o homem ensanguentado após o ataque ao idoso.

O suspeito foi preso em flagrante, e a faca usada no crime, apreendida. O caso foi registrado no 2° distrito policial de Cubatão.