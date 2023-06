SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Encontro de Lula com presidente da Comissão Europeia, reajuste do plano de saúde individual, disputa por crianças resgatadas na Colômbia e outras notícias do para começar esta terça-feira (13).

UNIÃO EUROPEIA

Lula critica exigências no acordo com UE e diz que premissa não deve ser 'desconfiança e sanção'. Chefe do Executivo recebeu presidente da Comissão Europeia no Planalto, que anunciou investimentos no Fundo Amazônia.

GOVERNO LULA

Ministro de Lula compara governo a rali e admite trocas em meio a disputa no Turismo. Padilha diz discutir com União Brasil uma reformulação de seus indicados à Esplanada.

SELIC

Sem dizer quando, Campos Neto fala em reduzir juros à frente. Em evento com varejistas, presidente do BC disse que Haddad tem feito 'grande esforço', apesar de parte do governo.

MERCADO

Plano de saúde individual terá reajuste de até 9,63%. ANS aprovou teto nesta segunda (12); medida não envolve contratos coletivos.

TERRORISMO

PF impede que brasileiro se junte ao Estado Islâmico. Homem foi preso no portão de embarque internacional do aeroporto Internacional de Guarulhos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Mercenários do Grupo Wagner recusam controle das Forças Armadas da Rússia. Força tchetchena aceita contrato e consolida racha entre rivais do ministro da Defesa.

AMÉRICA LATINA

Brigas e acusações colocam em xeque guarda de crianças resgatadas na Colômbia. Familiares da mãe, morta no acidente aéreo, acusam pai de maus-tratos; ele nega e diz que Petro faz uso político do caso.

GOVERNO DE SP

Vice-líder de Tarcísio faz projeto para proibir governo de financiar eventos LGBTQIA+. Governador tem sido criticado por parcela dos apoiadores por auxílio à Parada do Orgulho LGBT+.

POLÍTICA

Colégio no RS cancela evento com Frei Betto após abaixo-assinado de pais de alunos. 'A direita entrou em campo', diz o frade à coluna; evento agora vai ocorrer na Universidade Caxias do Sul.

TÊNIS

Bia Haddad vê 50 tenistas capazes de triunfar nos grandes torneios femininos. Agora 'top 10', brasileira observa circuito das mulheres 'em plena evolução', com atletas mais completas.

CULTURA

Cambistas formam fila para comprar ingressos de shows extras de Taylor Swift. Grupo com cerca de 20 pessoas se reuniu em frente ao Allianz Parque, que sediará as apresentações da cantora em São Paulo.

TURISMO

Cidade suíça sofre com excesso de turistas após série da Netflix. 'Pousando no Amor', produção sul-coreana, atrai seus fãs para a pequena Iseltwald, que possui apenas 400 habitantes.