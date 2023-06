SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cidades do litoral sul paulista estão em estado de alerta em razão de fortes chuvas previstas para esta semana. Na região, segundo a Defesa Civil, os acumulados nos próximos dias podem passar de 100 mm.

Em São Sebastião, no litoral norte do estado, cidade mais atingida pela tragédia das chuvas de fevereiro, a prefeitura colocou equipes nas ruas para atender quaisquer possíveis ocorrências desde a noite desta segunda (12).

Somente na região de Juquehy foram registrados 114,2 mm de chuva nas últimas 24 horas.

A Barra do Sahy, local mais afetado pelos temporais de fevereiro, registrou alagamentos na manhã desta terça (13). Em publicação no Twitter, o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), mostrou a situação. Os moradores do local, além de outras áreas de risco, são incentivados a deixar suas residências.

Em razão de deslizamento de terra que atingiu a pista, trecho da rodovia Rio-Santos foi interditado, também de acordo com Augusto. Ele também mostrou o cenário nas redes.

Em Guarujá, na Baixada Santista, a prefeitura emite, desde segunda, alerta de chuvas e ventos fortes, intensificando a necessidade de atenção nas áreas de risco, como morros. Os moradores são avisados da situação via SMS. Por enquanto, segundo acompanhamento realizado pela Defesa Civil, não há necessidade de retirar moradores de suas casas.

Caraguatatuba, no litoral norte, também está em alerta. Preocupada com as chuvas, a administração da cidade fiscaliza os bairros e envia mensagens à população via redes sociais. Até a publicação deste texto não havia pontos alagados.