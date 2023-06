SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem conseguiu evitar o roubo de um veículo em São Vicente, no litoral de São Paulo, batendo nos assaltantes com uma bengala. A ação foi gravada por uma câmera de segurança instalada no local.

Um homem de 63 anos foi atacado por dois assaltantes enquanto saía de um veículo após estacionar na Rua Dom Lara, no bairro Vila Valença.

Nas imagens, é possível ver a vítima reagindo à abordagem e lutando contra os bandidos na tentativa de se defender, mas é jogada ao chão.

Um pedestre que passava pelo local decide intervir, atingindo os assaltantes com uma bengala.

Um dos suspeitos foge, mas o outro é contido por populares, que se aproximam correndo.

Quando a PM chegou ao local, encontrou o criminoso imobilizado, segundo informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O suspeito, de 28 anos, foi preso e levado para o 1º Distrito Policial de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo e as autoridades agora buscam pistas do segundo assaltante envolvido na ação criminosa.