SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeitura de Campinas suspendeu os eventos na Fazenda Santa Margarida, foco do surto de febre maculosa na cidade, que vitimou três pessoas. Outros dois casos são investigados.

O local deverá apresentar um plano de contingência ambiental e comunicação para os frequentadores. A prefeitura vai visitar o local para uma pesquisa sobre a infestação do carrapato-estrela no local, conforme explicou Andrea von Zuben, diretora do Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) de Campinas.

A hipótese levantada é de que as contaminações no local dos eventos mais recentes tenha acontecido na área de estacionamento, onde há mais mata, e não no local dos eventos especificamente.

A Fazenda Santa Margarida é considerada o local provável de infecção, de acordo com a Prefeitura de Campinas. Nas redes sociais, a gestão da casa de eventos lamentou as mortes, mas disse que a responsabilidade pelo controle da febre maculosa é do município.

A Fazenda também informou que está trabalhando em um plano de ação e deverá apresentá-lo aos órgãos competentes ainda essa semana: "Ressaltamos que toda a documentação da Fazenda está em conformidade e regularidade com os órgãos competentes e as exigências legais, incluindo a Prefeitura Municipal de Campinas", diz o comunicado.

A prefeitura disse também que áreas de risco elevado e responsáveis por eventos devem implementar "ferramentas de comunicação de risco". Uma Lei vai definir as diretrizes para tal na cidade.

Comum na região Sudeste do Brasil, a febre maculosa se manifesta principalmente em áreas de mata. Praticantes de esportes radicais ou pessoas que moram nessas regiões devem ficar atentos. O período de reprodução dos carrapatos começa em março e atinge seu pico entre junho e outubro.

AS VÍTIMAS

Um homem, de 42 anos, e duas mulheres, de 36 e 28 anos, estiveram na zona rural de Campinas para participar de um evento na Fazenda Santa Margarida, na região leste da cidade. Os três tiveram as mortes por febre maculosa confirmadas.

Uma adolescente de 16 anos morreu nesta terça-feira (13), com suspeita da doença. O caso ainda está sendo investigado.

Uma outra paciente, de 38 anos, está internada em hospital da rede privada, com bom estado de saúde. Ela frequentou a fazenda em um show do Seu Jorge, em 3 de junho.

A FEBRE MACULOSA

Ao todo, já foram registrados neste ano 12 casos de febre maculosa no estado de São Paulo, com seis mortes. Em 2022, foram 53 casos, com 37 óbitos confirmados. Em 2021, foram registrados 76 casos e 42 mortes.

Se o contato com carrapato na pele for por um tempo maior que quatro horas, é fundamental procurar um médico para investigar os sintomas. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra.

A dor de cabeça é um dos sintomas da doença provocada pela bactéria Ricketsiia rickettsii ?transmitida pelo carrapato-estrela? que também pode causar febre, náuseas, vômitos, cansaço e fadiga.

Febre, náuseas, vômitos, cansaço, fadiga e, quando está em estágio avançado, manchas vermelhas no corpo. Os primeiros sintomas podem se manifestar entre 2 e 15 dias.

Uma das caraterísticas mais comuns da febre maculosa é o comprometimento da coagulação sanguínea. Se não for tratada de forma rápida, ela evolui e atinge os vasos sanguíneos da região cerebral.

Embora se desenvolva de forma rápida, a doença tem cura e pode ser tratada com antibióticos, acompanhamento médico e internação.