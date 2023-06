SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista fugiu de uma blitz da Lei Seca, foi preso, e quando soube que o carro ia ser apreendido, quebrou o carro todo. A TV Globo flagrou o momento no qual ele destruiu o veículo.

O homem de 23 anos tentou fugir da blitz no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com ele, estavam no carro a esposa e o filho de um ano.

Antes, ele teria atropelado um ciclista. Segundo a esposa dele disse à reportagem da TV, eles prestaram socorro ao homem após o acidente, viram que ele não estava ferido e deram cerca de R$ 150 para o conserto da bicicleta.

A polícia já sabia do acidente de trânsito quando o abordou e tentou encaminhar a uma blitz da Lei Seca. Segundo a PM, o homem tinha sinais de embriaguez. A esposa disse depois que ele havia bebido antes de dirigir e o exame feito no IML confirmou a presença de álcool no sangue.

No Leblon, ele tentou fugir da abordagem, mas foi impedido pelos policiais. Encaminhado à delegacia, o motorista quebrou os vidros, o para-choque e as lanternas, além de causar diversos danos na lataria, com a ajuda de uma "chave de roda"

O casal "não teria condições de recuperar o carro do pátio do Detran" e tentou atrapalhar caso ele seja enviado a leilão, segundo disse a mulher à reportagem da TV.

"A gente não vai conseguir recuperar. Ele não é habilitado de carro, ele só tem habilitação de moto. E o carro não está no nosso nome, tá em nome de terceiros, entendeu? Tinha trocado a moto dele num carro, que pegou para poder trabalhar. Então, a gente não sabe quem é o dono do carro. Só o dono que podia pegar o carro e, então, ia vender no leilão. Então, a gente quebrou", afirmou a esposa do motorista.

