SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Santa Catarina declarou sinal de alerta a partir da madrugada desta quinta-feira (15) por conta da formação de um ciclone extratropical próximo à costa do estado.

Segundo o órgão, devido à instabilidade atmosférica na região, até sexta-feira, são previstas chuvas com volume estimado de 100 mm a 250 mm, com risco de deslizamentos e inundações.

Após passar pelo Paraná, as fortes chuvas chegarão a Santa Catarina no início da tarde, atingindo as regiões do Litoral Norte, Baixo Norte e áreas vizinhas. São esperados volumes entre 100 mm e 150 mm em algumas localidades.

Ao longo da tarde de quinta-feira, o ciclone extratropical avançará para a região Sul do estado, com previsão de temporais para a Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Até a manhã de sexta-feira, são esperados acumulados entre 200 e 250 mm.

RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL

Evite o contato com as águas e não dirija em locais alagados.

Cuidado com crianças, idosos e animais próximos aos rios e ribeirões.

Afaste-se de postes e árvores.

Fique atento a qualquer movimento de terra ou rochas próximo a sua residência.

Fique atento a rachaduras em muros ou paredes.