SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que médicos dizem sobre nível de cuidado com a febre maculosa, agência de risco melhora perspectiva do Brasil, Lula expõe desarticulação do governo e outras notícias para começar esta quinta-feira (15).

VIVER

É hora de temer a febre maculosa? Médicos afirmam que nível de cuidado depende de fatores como exposição às áreas de risco.

MERCADO

S&P Global melhora perspectiva do Brasil de 'estável' para 'positiva'. Agência mantém, contudo, nota de classificação de risco para o país em B.

GOVERNO LULA

Lula expõe desarticulação ao prometer e depois tirar Codevasf de líder de Lira. Cargo no Ceará havia sido prometido a André Figueiredo (PDT), mas acabou sendo dado ao PSD de Gilberto Kassab.

STF

Zanin tem novo encontro com evangélicos, é elogiado por Damares e recebido por Mourão. Indicado de Lula para o STF conversa com ex-integrantes do governo Bolsonaro para firmar apoio em sabatina no Senado.

POLÍTICA

Receita exonera secretário do caso das joias de Bolsonaro após decisão da Justiça. Suspensão do ato havia sido feita pelo atual comando do Fisco sem amparo legal, como mostrou a Folha de S.Paulo.

MERCADO

Revelações de CEO das Americanas aumentam pressão por convocação de auditorias e acionistas. Integrantes da CPI das Americanas se reúnem nesta tarde para definir próximos passos da investigação.

JUSTIÇA

Suicídios em série alertam para assédio e sobrecarga no Ministério Público de SP. OUTRO LADO: Chefia do órgão afirma que casos são isolados de pessoas com problemas pessoais, não sobrecarga.

ESPORTE

A mina estava embriagada, não sabe quem eu sou, disse Robinho em áudio usado pela Justiça da Itália. Se esse bagulho sair na imprensa, vai me f...', afirmou o ex-atacante em outro trecho divulgado pelo UOL.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA enviam supercaças F-22 para conter Rússia no Oriente Médio. Em mais uma frente de atrito com Moscou, Washington diz que aviões russos são ameaça na região.

COTIDIANO

Thiago Brennand é investigado por calote de ao menos R$ 350 mil em galeria de arte. Polícia de SP apura se houve crime de apropriação indébita; defesa do empresário não quis comentar o caso.

CELEBRIDADES

Filha de Gugu, Sofia Liberato se muda com namorado e mostra nova casa em Miami. Em vídeos, Rose Miriam aparece acompanhando a herdeira em nova fase.

COTIDIANO

CAFÉ NA PRENSA

Cafeteria de SP lança café premiado por R$ 128 a xícara. Grãos da variedade geisha, do Panamá, alcançam valores exorbitantes em leilões.