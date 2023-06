BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Domingo de sol na lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Ciclovia e calçada da orla lotadas de moradores e turistas se exercitando ou passando para uma visita a projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer como a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube e a Igreja de São Francisco de Assis.

Mas nem sempre foi assim. A morte de um garoto de dez anos, Thales Cruz, em setembro de 2016, afastou frequentadores da região. A causa foi febre maculosa ?o menino tinha visitado um parque às margens da lagoa e a suspeita é que tenha contraído lá a doença.

Naquela época, o local concentrava um grande número de capivaras, animais consideradas hospedeiros da bactéria causadora da febre maculosa.

Para tentar resolver o problema, a prefeitura iniciou programa para restringir a reprodução dos animais na lagoa.

Com isso, a partir de 2017 as capivaras passaram a ser esterilizados, microchipados e submetidos a um censo. A contagem mostrou que havia 56 delas na bacia. No ano passado, em novo levantamento, foram registrados 12 animais na região.

Além da esterilização, conforme a prefeitura, outros fatores contribuíram naturalmente para a redução das capivaras na Pampulha, como mortes por idade e disputas por território com outros animais.

Ainda segundo a gestão municipal, outro fator que ajudou nessa redução foi o fato de a lagoa estar isolada em um meio urbano, sem comunicação com outras áreas nas quais poderiam viver mais animais da espécie.

"Uma vez que a lagoa é um ambiente relativamente isolado pela urbanização ao redor, outras capivaras não chegaram ao local e a população se manteve estável, sem reprodução e diminuindo naturalmente, como era esperado", diz a prefeitura.

Atualmente, não há registro de febre maculosa na cidade.

"As medidas tomadas em relação à Lagoa da Pampulha foram se complementando, mas o principal é sempre a conscientização da população de que em determinados locais pode haver o risco da doença", afirma o diretor de zoonoses da prefeitura, Eduardo Viana Gusmão.