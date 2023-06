SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma idosa morreu baleada e uma grávida foi ferida por estilhaços em uma troca de tiros na manhã desta quinta-feira (15), no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte da capital fluminense.

A vítima identificada como Severina da Silva Nunes, de 63 anos, estava na calçada quando foi atingida por uma bala perdida. A idosa chegou a ser levada para o Hospital Souza Aguiar, na região central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher grávida, identificada como Kécia de Souza Silva, de 30 anos, aparece ferida em um vídeo divulgado nas redes sociais após ser atingida por estilhaços de munição.

Também nas redes sociais, moradores relatam cenário de caos nas ruas da comunidade, enquanto comerciantes recolhem os seus produtos em meio à intensa movimentação de viaturas, policiais e helicópteros que sobrevoam a região.

Protestos pela morte de Severina foram realizados no fim da manhã. Manifestantes formaram barricadas e impediram o trânsito local, que foi liberado pouco antes das 13h30.

De acordo com os policiais envolvidos na ocorrência, equipes da UPP Turano foram atacadas por criminosos armados durante policiamento na comunidade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que o comando da Corporação já determinou a instauração de um procedimento, por meio de sua Corregedoria Geral, para apurar as circunstâncias. Ainda de acordo com as autoridades, o policiamento foi intensificado na região e o comando da UPP Turano está prestando apoio às famílias.