SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extraropical, associado a uma frente fria, derruba a temperatura e provoca chuvas extensas até esta sexta-feira (16), principalmente do Sul do país e em boa parte do estado de São Paulo.

No fim de semana, a temperatura despenca no Sul e no Sudeste.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a agência Climatempo, uma área de baixa pressão atmosférica sobre o mar, entre os litorais catarinense e paulista, permite maior transporte de umidade do oceano para o continente.

Até esta sexta-feira, o ciclone também deverá provocar fortes ventos, com rajadas que podem superar os 80 km/h na costa sul do país -o Inmet alerta para risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no trânsito e no transporte.

Ciclones extratropicais são sistemas comuns na costa do Sul e do Sudeste do Brasil. A maioria está ligada a uma frente fria. "Pode provocar ventania intensa e muita chuva, dependendo da sua força e proximidade com o continente", afirma a Climatempo.

Há alerta vermelho "de grande perigo" para o litoral gaúcho e amarelo, de "perigo potencial" para boa parte do estado de São Paulo.

Em Gramado (RS), a temperatura nesta quinta não passa de 14ºC e com tendência de queda acentuada nos próximos dias. No domingo (18), a mínima deverá ficar em 4ºC, com máxima de 12ºC.

Em São Joaquim (SC), os termômetros ficarão próximos de 0ºC durante o fim de semana.

Tanto na serra catarinense quanto na gaúcha há possibilidade de geada no domingo. O mesmo ocorre na região sul do Paraná e no Mato Grosso.

O paulistano também deve se preparar para o fim de semana gelado. A tendência na capital paulista, avisa o Inmet, é de temperatura média mínima de 7ºC no sábado (17), também com chuva e 90% de umidade do ar.

"A sensação de frio será acentuada pelos ventos de sudeste que passam a soprar contra a costa paulista", afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

No domingo, a mínima sobe um pouco (poderá atingir 10ºC), mas a máxima não passará de 18ºC durante o fim de semana, que terá muitas nuvens, mas a chuva diminui e será isolada.

No litoral, há tendência de dias chuvosos até domingo, mas com menos intensidade do que registrado desde o início da semana. Na praia de Juquehy, em São Sebastião, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) houve o registro de 234 mm de chuva acumulada.

Em São Sebastião, houve registros de alagamentos e as aulas na costa sul foram suspensas. "Como o solo já se encontra encharcado, recomenda-se atenção em áreas vulneráveis, pois há risco para transtornos", alerta a Defesa Civil estadual.