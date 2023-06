SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queixas e cobranças na reunião de Lula com ministros, Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias, celular de Cid tinha documento com roteiro para golpe e outras notícias desta sexta-feira (16).

GOVERNO LULA

Reunião de Lula tem queixa de ministra ameaçada sobre Orçamento e ordem para liberar cargos. Rui Costa fala em materializar compromissos com Congresso, e Daniela Carneiro cita dificuldades financeiras de ministério.

POLÍTICA

Celular de Cid tinha documento com roteiro para golpe de Estado, diz revista. Reportagem de Veja cita mensagem de oficial das Forças Armadas pedindo que auxiliar convencesse Bolsonaro.

POLÍTICA

Filhos de Lira e de assessor alvo da PF intermediaram juntos negócios na Saúde. Empresa diz que presidente da Câmara não interfere nas negociações com ministério; Lira critica a Folha de S.Paulo.

JUSTIÇA

Senador Marcos do Val é alvo de operação da PF e tem redes bloqueadas por Moraes. Em fevereiro, senador falou que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar um golpe, mas depois voltou atrás.

MERCADO

Número de resgatados em trabalho análogo ao escravo já é recorde. Segundo o governo, foram encontrados até agora 1.443 trabalhadores em situação degradante.

PETROBRAS

Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em R$ 0,13 por litro. Corte ocorre logo após alta nas bombas com mudança do modelo de cobrança do ICMS.

AGROFOLHA

Ferrovia Norte-Sul é entregue após quase 4 décadas. Espinha dorsal do sistema ferroviário, ela recebeu R$ 4 bi em investimentos e vai permitir ligar os portos de Itaqui (MA) e Santos.

COTIDIANO

Mortes por febre maculosa assustam moradores e comerciantes em Campinas. Nesta quinta (15), Secretaria da Saúde confirmou o 4º óbito pela doença após eventos em fazenda.

GUERRA DA UCRÂNIA

Dificuldades fazem Otan moderar otimismo com contraofensiva da Ucrânia. EUA dizem que guerra é maratona, não corrida de velocidade, e prometem manter apoio a Kiev.