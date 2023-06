SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A direção da fazenda Santa Margarida, epicentro do surto de febre maculosa em Campinas, interior de São Paulo, decidiu mudar o local do evento Winter Farm, com show de Gusttavo Lima, para uma área dentro do Shopping Parque Dom Pedro, na mesma cidade.

Marcado para o dia 21 de julho, o evento tem expectativa de público de 8 mil pessoas, com ingressos que variam de R$ 120 a R$ 610.

O comunicado sobre a mudança de lugar foi publicado nas redes sociais da fazenda, localizada em Joaquim Egídio, um distrito de Campinas.

O motivo, segundo o comunicado, é o tempo necessário para a implementação das medidas previstas em um plano de contigenciamento ambiental e de comunicação, proposto após mortes por febre maculosa de pessoas que estiveram na Feijoada do Rosa, no dia 27 de maio, na fazenda.

O Instituto Adolfo Lutz confirmou na manhã desta quinta (15) o diagnóstico de febre maculosa na quarta vítima, uma adolescente de 16 anos que esteve no evento de 27 de maio. Ela morreu na terça (13).

A primeira confirmação de morte pela doença ocorreu na segunda (12), a da dentista Mariana Gioardano, 36. Ela esteve na feijoada com o namorado, o piloto e empresário Douglas Pereira Costa, 42, que teve a causa da morte confirmada na terça.

Os dois morreram no dia 8, mesmo dia em que morreu a também dentista Evelyn Karoline Santos, 28, moradora de Hortolândia, que foi ao mesmo evento.

Na nota oficial em que anuncia a mudança de local do show de Gusttavo Lima, a direção da fazenda afirma que realiza eventos há mais de 20 anos e nunca houve relatos de casos de febre maculosa entre os visitantes e funcionários.

Também segunda a nota, a documentação da fazenda está de acordo com os requisitos legais e a equipe do local mantém contato com a Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, para receber orientações sobre as medidas de cautela adotadas.

A fazenda é considerada o local provável de infecção, de acordo com a prefeitura, que classifica o quadro como um surto e anunciou medidas para o enfrentamento da doença.

Entre as ações estão a publicação de um decreto com regras para estabelecimentos que realizam eventos para grandes públicos e ficam em áreas de risco ou com presença do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum), vetor da bactéria Rickettsia rickettsii, uma das causadoras da doença.

Pelo decreto, os organizadores dos eventos deverão garantir a correta informação em relação à febre maculosa, incluindo a divulgação das formas de prevenção do contágio. Toda área de risco deverá conter cartazes, faixas ou placas sobre a doença.

O plano de contingência ambiental e de comunicação para a Fazenda Santa Margarida é uma exigência da prefeitura

"É importante que todos que frequentaram a fazenda fiquem atentos aos sintomas e comuniquem ao serviço médico. Essas informações são fundamentais para fazer um tratamento precoce e evitar o agravamento da doença", orientou a Secretaria de Estado da Saúde em alerta divulgado na tarde de quarta (14).

Além da Feijoada do Rosa, a fazenda recebeu um show do cantor Seu Jorge, com público de 8 a 10 mil pessoas, no dia 3 de junho, sete dias após o evento no qual estiveram as quatro pessoas que morreram por febre maculosa.