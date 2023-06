SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores da região do Vale do Ribeira, em São Paulo, relataram tremores de terra na manhã desta sexta-feira (16).

Um alerta para tremor de 4,7 graus foi enviado para celulares de moradores da região, que publicaram imagens nas redes sociais, por volta das 8h22;

Ao UOL, a prefeitura Miracatu confirmou o registro de tremores na região. O município disse que aguarda balanço da Defesa Civil sobre o assunto;

A prefeitura de Peruíbe também confirmou ao UOL que um tremor leve foi registrado na cidade;

O epicentro do tremor ocorreu em Miracatu, segundo dados de sites de monitoramento não oficiais;

Até o momento, a dimensão do tremor não foi divulgada por órgãos oficiais. O Labsis, da UFRN, informou que analisa os dados e deve confirmar a magnitude do tremor em breve.

Moradora de Peruíbe: "Pensei que tinha explodido alguma coisa"

A consultora de viagens Viviane Busch, de 56 anos, mora em Peruíbe e estava dormindo quando os tremores começaram.

"Não foi um tremor normal. Eu estava no meu quarto e a cama tremeu demais. As janelas, que são de alumínio, também tremeram e fizeram barulho", disse Viviane Busch

Alertas chegaram em celulares com Android. Segundo Viviane, ela não recebeu notificações em seu celular, um iPhone. O filho, no entanto, recebeu alertas em um aparelho com sistema Android - relatos nas redes sociais mostraram o alerta automático emitido para o tremor.

"Achei que era uma máquina, uma coisa passando na rua. Pensei que ou tinha explodido alguma coisa, ou tinha caído um avião, foi muito forte", Viviane Busch