SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma babá de 47 anos foi esfaqueada enquanto trabalhava em São Domingos, em Santa Catarina, na última quarta-feira (14). À polícia, o suspeito disse que, na verdade, queria atacar a dona da casa.

A mulher foi atacada pelo suspeito e, apesar de ter sido esfaqueada, teve apenas lesão corporal leve, informou a Polícia Militar. A vítima foi levada ao hospital e o estado de saúde dela é estável.

O homem alegou à Polícia Militar que a intenção era atacar a dona da casa, de 36 anos, que não estava no local no momento do ataque.

O suspeito já tem passagem pela polícia por ameaça e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil do município vizinho, São Lourenço do Oeste.

O UOL procurou a Polícia Civil para comentar a ocorrência, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.