SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de Miracatu (SP) que possuem celulares com sistema Android receberam na manhã desta sexta-feira (16) um alerta do terremoto registrado na região.

Imagens compartilhadas na internet mostram que, por volta das 8h20, chegou à tela dos aparelhos a imagem de um mapa indicando o epicentro do tremor e a magnitude estimada (4,7).

De acordo com o Google, esse sistema de alerta funciona de duas maneiras diferentes. Nos estados americanos da Califórnia, Washington e Oregon, há uma parceria com a equipe do ShakeAlert, que usa uma rede de 1.675 sensores para detectar tremores e envia um sinal para o sistema de alertas do Android, que dispara a informação para os usuários.

Já em outros locais -o serviço está disponível em mais de 90 países-, o alerta é baseado nos dados coletados continuamente pelos aparelhos. Segundo o Google, os celulares possuem acelerômetros que captam vibrações e velocidades, informações que permitem identificar tremores.

Funciona assim: cada aparelho coleta dados locais, como se fosse um mini sismógrafo, e o servidor combina as informações de vários celulares para determinar se está ocorrendo um tremor. Atualmente, são mais de 2 bilhões de celulares Android no mundo, criando o que o Google chama de "maior rede de detecção de terremotos do mundo".

Confirmada uma vibração com magnitude igual ou superior a 4,5, o sistema tem duas formas de notificar a situação. Em caso de tremores mais leves, surge uma tela como a observada pelos moradores de Miracatu, indicando a existência do evento sísmico e sua dimensão.

O objetivo, diz o Google, é oferecer a informação segundos antes do terremoto e dar algum tempo para as pessoas procurarem um local seguro.

Já no caso de tremores de maior magnitude, como 6, surge um aviso na tela informando a necessidade de buscar abrigo e é disparado um alerta sonoro.

Nas duas situações, o sistema só funciona se o wi-fi ou os dados móveis estiverem ativados, assim como a localização do aparelho.

COMO CONFIGURAR O ALERTA DE TERREMOTO?

Para ativar ou desativar os alertas de terremoto em um celular Android, vá até Configurações e toque em Segurança e Emergência. Em seguida, selecione Alertas de terremoto e habilite/desabilite a função.