SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor-presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini, se comprometeu em resolver os problemas das linhas 8-diamente e 9-esmeralda dos trens metropolitanos de São Paulo até agosto. A concessionária é a administradora das linhas desde janeiro do ano passado.

A promessa foi feita em uma reunião nesta sexta-feira (16) com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que coordena uma diligência pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, da qual ele é vice-presidente. Deputados estaduais de São Paulo também participaram.

"A nossa meta é [resolver o problema], agora, em agosto. Então em agosto nós devemos ter essa questão da restrição de velocidade resolvida", afirmou Pierrini no encontro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, as linhas estão com problemas relacionados à velocidade reduzida, maior tempo de parada nas estações e operação parcial. Em janeiro deste ano, o Ministério Público de São Paulo ameaçou ir à Justiça para romper contrato com a ViaMobilidade.

Os deputados estaduais do PSOL Guilherme Cortez, Ediane Maria, Paula Nunes e Monica Seixas participaram do encontro com Pierrini. Além dos psolistas, os deputados petistas Emídio de Souza, Paulo Fiorilo, Reis, Simão Pedro, Donato e Maurici compareceram.

O grupo de parlamentares ainda visitou nesta segunda algumas estações das linhas dos trens na capital. Os problemas encontrados, segundo Boulos, serão incluídos no relatório que será apresentado à comissão da Câmara.

"Tem sido um descaso o tratamento da ViaMobilidade com a classe trabalhadora de São Paulo. É inadmissível. Tudo o que vimos hoje vai constar no relatório oficial", afirma ele à reportagem.

Em janeiro, um trem da linha 8 descarrilou próximo à estação Lapa, na zona este da capital paulista. Passageiros publicaram nas redes sociais imagens de usuários andando pela linha após o trem sair dos trilhos. Não houve vítimas.

Foi o segundo descarrilamento em pouco mais de um mês na linha 8-diamante. O episódio anterior foi em 7 de dezembro, quando um trem saiu dos trilhos próximo à estação Domingos de Moraes, também na capital.

O trem do acidente em dezembro é o mesmo que em março de 2022 bateu em uma contenção na plataforma de desembarque da estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. O maquinista foi demitido na época.

A ViaMobilidade é formada pela CCR e pelo Grupo Ruas, que venceram o leilão das linhas 8-diamante e 9-esmeralda da CPTM para a concessão, em abril de 2021. A concessionária começou a operação em 27 de janeiro do ano passado, após período de transição

A oferta mínima estipulada pelo governo era de R$ 324 milhões, e o consórcio formado pelas empresas vencedoras ofereceu R$ 980 milhões, em valores da época.