SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Carapicuíba (SP) decidiu afastar seis servidores do Pronto Atendimento Cohab II por suspeita de negligência e exposição de imagem após paciente morrer sentado na sala de espera da unidade de saúde.

A comissão da Secretaria de Saúde de Carapicuíba constatou possíveis falhas nos protocolos ao avaliar informações, entre elas relatórios dos atendimentos ao paciente. Sérgio Pedro da Silva, 50, morreu no dia 14 de junho. Ele foi encontrado em um banco com a cabeça para baixo e usando um boné. O caso é investigado pelo 3° DP de Carapicuíba.

Foram afastados dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, uma médica e um auxiliar de enfermagem, até que o caso seja completamente esclarecido, disse a prefeitura de Carapicuíba em nota. "Tudo foi encaminhado para abertura de processo administrativo disciplinar", esclarece nota enviada pela gestão.

A sindicância continua com as investigações para as punições que sejam cabíveis, assim como encaminhamento dos casos para os Conselhos de Classe.

No comunicado, a prefeitura diz que implantou protocolos de saúde, como a classificação de risco, desde 2017, para que os pacientes tenham o "melhor acolhimento" e "atendimento humanizado", com prioridade para os casos mais urgentes.

ENTENDA O CASO

Sérgio Pedro da Silva chegou ao Pronto Atendimento com queixa de dor torácica e tontura. Uma foto do paciente sentado no banco da unidade de saúde circula nas redes sociais.

Ele teria passado pela classificação de risco e foi prontamente atendido e medicado.

A orientação da equipe de saúde teria sido para que ele permanecesse em observação, passando por novas avaliações, inclusive psiquiátrica. "É importante esclarecer que o paciente não havia recebido alta", diz a gestão municipal.