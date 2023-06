SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 12 mil pessoas estão sem energia elétrica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone extratropical. A informação foi confirmada pela Defesa Civil no município e pelo prefeito, Sebastião Melo (MDB). No terceiro dia de buscas, há quatro desaparecidos e 13 mortos.

As equipes da Defesa Civil em Porto Alegre informaram que existem cerca de 12 mil pessoas sem energia elétrica na cidade. "Continuamos em atendimento com equipes na rua. A demanda maior é por energia elétrica, tem uma série de comunidades desabastecidas", informou o coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, porta-voz do órgão no município.

A concessionária CEEE Grupo Equatorial informou que trabalha para reestabelecer o fornecimento de energia nas regiões afetadas pelo ciclone.

O coronel da Defesa Civil em Porto Alegre disse que as equipes estão nas ruas durante toda a manhã deste domingo (19). "Tivemos um avanço fantástico. Acreditamos que a cidade vai iniciar a semana dentro da normalidade."

Os bairros mais afetados de Porto Alegre pela falta de energia elétrica estão nas regiões leste e sul da cidade. "No Belém Velho, há uma comunidade bem afetada. O bairro Lomba do Pinheiro também estava sem luz, mas a concessionária chegou para a manutenção."