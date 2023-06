SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a madrugada mais fria do ano na cidade de São Paulo, com 8,5ºC, o tempo não deve mudar no começo da semana. A capital continua com tempo frio e seco nesta segunda (19) e terça-feira (20), com mínimas de 12ºC e máximas de 19ºC e 22ºC, respectivamente.

O ar frio e seco de origem polar vai ganhar força na cidade no início desta semana, depois que a passagem de um ciclone extratropical provocou chuvas e a queda de temperatura em diversos estados, incluindo São Paulo. O mais afetado foi o Rio Grande do Sul, com mortes e milhares de desabrigados.

Os dias serão de sol, e as noites e madrugadas, mais frias. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica deve ser menor do que os registros dos termômetros.

O órgão também prevê a formação de névoa úmida no começo dos dias, com a nebulosidade se dissipando ao longo das manhãs.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a massa de ar frio que cobre o estado de São Paulo até a região sul de Minas Gerais mantém os termômetros baixos até esta terça (20), quando as temperaturas começam a aumentar a partir do oeste do estado, perto da divisa com Mato Grosso do Sul.

Entre os dias 22 e 23 de junho, a passagem de uma nova frente fria pode causar chuva forte no estado.

Na quinta (22), a chuva se concentra nas regiões de Grande São Paulo, capital, Presidente Prudente, Sorocaba, Ourinhos e Vale do Ribeira. Na sexta (23), espalha-se para outras regiões paulistas.

No litoral paulista, as cidades devem experimentar máximas entre 20ºC e 24ºC, e no interior, a 27ºC.

Famosa pelo frio, Campos do Jordão, segundo a consultoria Climatempo, deve ter máximas de até 19ºC, e as mínimas podem ficar entre 3ºC e 8ºC ao longo da semana.

A previsão para o próximo fim de semana é de mais frio no estado. Na capital, a prefeitura afirma que dez tendas são instaladas em pontos estratégicos da cidade sempre que a temperatura ou sensação térmica atingir 13°C ou menos. Nesses locais são distribuídos cobertores e alimentos, como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.

Segundo a prefeitura, foram mais de 162 mil atendimentos desde o início da operação Baixas Temperaturas, em 30 de abril, até o último sábado (17), incluindo 28.951 acolhimentos de pessoas que foram direcionadas a albergues.