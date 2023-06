SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma brasileira teve as filhas retiradas de casa no Rio de Janeiro na última quarta-feira (14) após o ex-marido irlandês e pai das crianças entrar com uma ação na Justiça para ter a guarda delas. As informações são da Record TV.

Raquel Cantarelli foi acordada e pega de surpresa pela Polícia Federal para as crianças serem levadas de volta ao pai, Trevor Maloney, que mora na Irlanda. "Ser acordada pelos policiais armados na minha porta para tomar as crianças de mim como se eu fosse uma criminosa, isso não pode acontecer".

Maloney usou uma resolução da Convenção de Haia, que fala sobre o sequestro internacional de crianças. A professora de direito internacional Daniela Vargas disse à Record que deve prevalecer a "residência habitual" ?o que significa que a guarda é decidida onde a criança morava na companhia dos pais antes de ter sido levada.

Raquel disse à emissora que crianças estão desesperadas por não saberem onde estão indo, para quem serão levadas e por não saberem falar outra língua: "Não consigo entender como ele consegue chegar dessa forma e tirar as crianças de meus braços".

Ela acusa Maloney de mantê-la em cárcere privado e de abusar de uma das filhas. Além disso, ele teria roubado os documentos de Raquel para que ela não saísse do país.

A brasileira alega ainda que recebeu ajuda de autoridades brasileiras para sair da Irlanda com as filhas.

A defesa de Maloney respondeu que as acusações são falsas e que Raquel levou as crianças de forma ilegal para o Brasil.

À Record, a AGU (Advocacia-Geral da União) disse que os processos instaurados pela cooperação internacional não cabem à Justiça brasileira e citou que a Justiça irlandesa encerrou o processo das acusações de abuso por falta de prova.