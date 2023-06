SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O incêndio ocorreu na cama do idoso por volta das 16h deste domingo (18), no bairro Pontilhão, em Barbacena, no interior de Minas Gerais. Segundo familiares, a vítima era um paciente oncológico e estava acamado.

Um idoso de 65 anos morreu após acender um cigarro e o colchão pegar fogo. Familiares contaram ao Corpo de Bombeiros que ele estava acamado devido a um câncer.

O homem foi levado pelo SAMU para o Hospital Regional de Barbacena, mas não resistiu. Ele teve queimaduras de 2º e 3º graus após as chamas se espalharem pela cama e faleceu após dar entrada no hospital.

A família do idoso apagou as chamas por conta própria, segundo os bombeiros. Os outros três moradores não tiveram ferimentos e não houve danos estruturais na residência, com prejuízos materiais em móveis e eletrodomésticos.

A Polícia Militar realizou os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios para a investigação, segundo nota da corporação.