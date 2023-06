BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou os imóveis populares de 15 metros quadrados anunciados pela Prefeitura de Campinas (SP) para famílias de uma ocupação na cidade. Lula disse que o próximo passo dessa tendência seria construir "poleiros".

Na sequência, em uma declaração de cunho machista, o presidente disse que toda mulher tem o desejo de ter uma "casinha para cuidar dos seus filhos".

As declarações foram dadas durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (19).

O presidente falava sobre a proteção ao meio ambiente, acrescentando que também é necessário dar condições mínimas de dignidade para a população ribeirinha e que vive em áreas de floresta. E então acrescentou que se trata de uma "degradação" do ser humano a condição de moradia de muitos, citando o caso de Campinas.

"É importante a gente lembrar [na discussão sobre meio ambiente] que precisamos discutir as palafitas. É preciso discutir o processo de degradação [de lugares em] que mora o ser humano. Aquela história do prefeito de fazer uma casa de 15 metros quadrados. Se essa moda pega, daqui a pouco estaremos construindo poleiros para que o povo possa morar. É o absurdo do absurdo do absurdo", afirmou o presidente.

"É a realização de um sonho [a casa própria]. Qualquer trabalhador, qualquer homem ou qualquer mulher tem como sonho ter uma casinha, um lugarzinho, um chamado ninho, para a gente saber todo dia para onde vai voltar. Sabe aquela história do caminho de volta. A casa é um desejo, o maior desejo do ser humano é pelo menos ter uma casinha, pelo menos das pessoas mais humildes", continuou.

"Para as pessoas que trabalham a casa é muita coisa sagrada. E para a mulher, então, é uma coisa sagrada e meia, porque todo o desejo da mulher é ter a casinha para cuidar dos seus filhos", disse Lula.

Casas de 15 m²

Segundo relatos dos moradores, o modelo de casas anunciado pela Prefeitura de Campinas servirá de moradia para grupos familiares de até sete ou oito pessoas.

O tamanho dos imóveis virou alvo de críticas de especialistas. Em uma rede social, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) classificou a queixa como "coisa criada pela esquerda lacradora, que nada faz pela população e busca atrapalhar o trabalho de quem faz".

Lula já havia se manifestado sobre a questão no fim de semana, ao enviar para uma emissora de TV, por meio de sua assessoria, o esclarecimento de que não se tratava de uma obra do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.