SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro do PSG, Sergio Rico, saiu do estado de coma no Hospital Virgen Del Rocío, segundo informou sua mulher Alba Silva nesta segunda-feira (19).

Internado há mais de 20 dias, o goleiro espanhol não está mais sedado e segue recuperando sua consciência aos poucos.

A mulher de Sergio Rico ressalta que o atleta é um "verdadeiro campeão" e agradeceu a força dada pelos fãs.

Rico conseguiu reabrir os olhos nas últimas horas e se comunicar por meio de gestos, conforme relatado às agências de comunicação da Espanha. No entanto, seu estado de saúde permanece frágil.

"Ele está dando pequenos passos e a verdade é que podemos ver um pouco mais de luz. Obrigado ao hospital e à equipe médica que é incrível não só com Sergio, mas com todos os pacientes. E, realmente, obrigado a eles e obrigado a Deus - a todos aqueles que nos enviaram tanta força -, estamos seguindo em frente e tenho muito mais esperança. Ele recuperou a consciência? Sim, aos poucos, ele está avançando e eu sabia desde o início que ele iria sair dessa, porque ele é um campeão", disse Alba Silva ao canal espanhol Telecinco

COMO FOI O ACIDENTE

O goleiro caiu de um cavalo e, no chão, foi golpeado na cabeça e pescoço por vários coices durante um passeio em El Rocío, em Sevilha, na Espanha.

Rico recebeu os primeiros socorros do Centro de Emergências Sanitárias, que fica no povoado. Na sequência ele foi transferido de helicóptero, já em estado grave, para o Hospital Virgen del Rocío.

O motivo da irritação do cavalo foi o barulho do caminhão de lixo que estava passando nos arredores do bairro.

Vale lembrar que o último boletim divulgado constava uma piora no estado de saúde do camisa 16 do Paris Saint-Germain.