SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos confessou ter matado o marido e os dois filhos com veneno na noite de sábado (17), na Bahia. Ela foi presa no domingo (18) pela Polícia Militar.

O crime ocorreu no bairro Conquista, em Ilhéus. O marido da mulher foi identificado como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos, o filho mais velho como Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de 4 anos, e a caçula como Rosymary Mendes Barreto Santos, 1 ano e 8 meses.

Os corpos do marido e dos dois filhos foram localizados na manhã de domingo, mas a mulher já não estava na casa. No mesmo dia, ela foi encontrada pela Polícia Militar e encaminhada para Delegacia de Ilhéus.

A perícia foi acionada para analisar a cena e recolher os corpos, informou a Polícia Civil.

Após a prisão, a mulher admitiu o crime e disse que chegou a gravar imagens do marido passando mal. Outras imagens que circulam nas redes sociais mostram duas crianças caídas no chão junto ao corpo do pai.