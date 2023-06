SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O entendimento legal sobre inegibilidade de Bolsonaro, a viagem de Lula à Itália, o ataque a tiros em escola no Paraná e outras notícias para começar esta terça-feira (20).

JUSTIÇA

Inelegibilidade de Bolsonaro pode atingir só 3 eleições, por diferença de 4 dias. Entendimento legal é que prazo começa a contar em 2 de outubro de 2022, tendo findado até o pleito de 2030.

FORÇAS ARMADAS

Exército mantém cargo de militares citados em relatório da PF. Força quer esperar desdobramentos na Justiça; promoção ao generalato deve ser dificultada.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula vai a Roma como peça no xadrez do papa Francisco para a Guerra da Ucrânia. Para o Vaticano, encontro com presidente brasileiro pode abrir caminho até Putin e favorecer negociação de paz.

POLÍTICA

Kit robótica segue na caixa em reduto de Lira, 1 ano e 3 meses após compra sob suspeita. Equipamento continua sem uso em União dos Palmares (AL); presidente da Câmara nega irregularidades.

MERCADO

Lula eleva para R$ 600 mínimo que bancos não podem tomar de superendividados. Presidente diz que a iniciativa faz parte do esforço para garantir crédito e condições de consumo para a população.

CONGRESSO NACIONAL

Senado deve liberar Fundeb de trava no arcabouço, mas alteração sobre inflação ainda é dúvida. Projeto está na pauta de comissão desta terça, mas senadores afirmam que pedido de vista pode empurrar votação para quarta.

COTIDIANO

Ex-aluno mata estudante e fere outro em ataque a tiros em escola no Paraná. Caso aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé; atirador de 21 anos foi preso, e aluno ferido morreu nesta terça-feira.

MERCADO

Trabalhador rural resgatado em Minas não tinha banheiro e geladeira, segundo investigação do governo. OUTRO LADO: defesa do empregador diz que a maneira como a situação foi exposta não condiz com os fatos.

COTIDIANO

Câmara adia votação definitiva de revisão do Plano Diretor de São Paulo. Análise do texto, que ainda passa por reajustes, está marcada para a próxima sexta (23).

UNIÃO EUROPEIA

Airbus fecha a maior venda de aviões comerciais da história. Companhia indiana vai comprar 500 A320neo, consolidando país como potência emergente no setor.

MUNDO

Submarino que levava turistas ao Titanic desaparece no Atlântico. Guarda Costeira dos EUA confirma que a embarcação tinha cinco pessoas; missão de busca está em andamento.

CULTURA

Polícia retira cambistas de fila de show de Taylor Swift em São Paulo sob aplausos. Vinte pessoas foram detidas no Allianz Parque e levadas à delegacia para prestar depoimento nesta segunda-feira.

CELEBRIDADES

'Não fiz harmonização para ficar bonitinho', diz Stênio Garcia. Ator diz ter se irritado com críticas ao procedimento, mas afirma que a raiva passou.

COTIDIANO

Pit bull ataca tutor e é morto a tiros pela GCM em Osasco (SP). O jovem teve graves ferimentos no rosto e na região cervical e está internado em estado grave na UTI, segundo a Secretaria Estadual da Saúde.