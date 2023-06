SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou e pediu a prisão preventiva de duas mulheres e de um taxista pela morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, 29, em maio deste ano.

O trio é acusado também de provocar ferimentos em Andres Orellana Ruiz, 29, também turista chileno. Sobarzo foi encontrado morto e Ruiz desacordado, em uma região de mata em Santa Teresa, no centro da cidade.

De acordo com a denúncia do promotor Sauvei Lai, da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Centro e Zona Portuária, na madrugada de 14 de maio os três denunciados roubaram uma carteira com documentos e dinheiro, além de um aparelho celular, após colocarem uma substância entorpecente nas bebidas dos turistas.

Inconscientes, os dois amigos teriam sido jogados de uma altura de oito metros e meio no Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa.

Os chilenos passeavam com outros dois amigos quando conheceram, em um bar na rua Mem de Sá, centro do Rio, Tuane Silva da Costa e Davina Cristina de Moraes Melo, as duas suspeitas denunciadas pelo Ministério Público.

Segundo a denúncia, as mulheres convidaram os turistas para irem a um lugar mais tranquilo.

Em depoimento dado no hospital onde foi internado com ferimentos, Ruiz contou que começou a perder a consciência logo após deixar o bar e só a recobrou parcialmente quando foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

As duas mulheres foram presas no dia 22 de maio, por suspeita de terem aplicado o golpe "boa noite, Cinderela" nos turistas.

Agentes da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) encontraram as suspeitas no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após terem sido identificadas por câmeras de segurança, que as mostraram entrando em um carro com os chilenos.

Na delegacia, Tuane disse que elas trabalhavam na região central como prostitutas, o que foi negado por Davina.

De acordo com o Ministério Público, elas admitiram ter saído do bar em táxi, acompanhadas pelos dois chilenos, mas disseram que todos desceram na Central do Brasil e se separaram.

O promotor afirmou, no entanto, que elas são conhecidas na região por aplicarem o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela", auxiliadas por taxistas.

Os três denunciados vão responder pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Os chilenos estavam no Rio para passar férias. Nas redes sociais, Sobarzo chegou a compartilhar imagens dos dois em um restaurante em Copacabana e em um passeio no morro da Urca.