SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Operação Catarse II deflagrada na manhã desta terça-feira (20) investiga uma organização criminosa que falsifica diplomas para o curso de Medicina e inscreve falsos médicos em Conselhos Regionais.

A Polícia Federal cumpre quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A operação atua nas cidades cariocas Silva Jardim e Saquarema, além da capital fluminense e Montes Claros (MG).

Cerca de 30 agentes atuam para prender os líderes da organização criminosa, segundo a PF. A investigação também busca por falsos médicos e profissionais que se beneficiaram do esquema.

Os crimes investigados são de falsificação de documento público e uso de documento falso. Ambos têm pena de dois a seis anos de reclusão e multa.

RELEMBRE A OPERAÇÃO

A primeira fase da operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em fevereiro. Na ocasião, foram identificadas pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema, dentre elas duas clínicas.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de duas pessoas na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro em abril de 2022. Ela é conduzida pela Força-Tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no RJ.