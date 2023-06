SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vigilante foi morto a tiros e outras cinco pessoas foram baleadas na noite desta segunda (19) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

O crime aconteceu por volta das 22h na rua Guilherme Mainard. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), testemunhas disseram que o atirador primeiro atingiu uma vítima, que correu para um bar, e no local ele atingiu outras quatro pessoas. Depois, disparou contra um vigilante da rua, que não resistiu e morreu ainda no local.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O atirador, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante e vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. Ele foi encontrado por policiais escondido em uma borracharia nas imediações do local do crime.

Ainda segundo a SSP, após os disparos o homem roubou uma pessoa que passava pelo local -foi neste momento que ele teria baleado o vigilante, que fazia ronda em uma moto.

Os cinco feridos foram levados para o Hospital do Campo Limpo.

Os pertences roubados foram restituídos à vítima, e a arma utilizada foi apreendida, ainda segundo a pasta da Segurança. O caso foi registrado pelo 89º DP, que solicitou perícia.