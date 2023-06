SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário David Dal Rio, 34, foi achado morto em seu apartamento na noite de ontem, em Vitória (ES), um dia após supostamente ter se encontrado com um homem com quem marcou encontro em um aplicativo de relacionamento.

O empresário foi morto no domingo e encontrado nesta segunda-feira (19) por uma amiga, em seu apartamento, com marcas de estrangulamento, no Jardim Camburi.

Após matar o empresário, o suspeito pegou as chaves do carro da vítima e deixou o local, dirigindo por diversos bairros da cidade.

A polícia rastreou o veículo, abordado no bairro Mata da Praia, e o suspeito foi detido, informou a Sesp (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do estado.

Durante a operação, houve troca de tiros que resultaram em buracos no para-brisa de um carro da polícia.

A hipótese é de que Dal Rio tenha sido estrangulado com o fio de um ferro de passar. Eles teriam marcado um encontro por um aplicativo de relacionamento.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desobediência e por dirigir sem habilitação, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Espírito Santo.