SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa do Porco, restaurante dos chefs Janaina e Jefferson Rueda no centro de São Paulo, foi eleito o 12º melhor do mundo pelo 50 Best, premiação considerada o "Oscar da gastronomia global".

A 21º edição do The World?s 50 Best Restaurants acontece nesta terça-feira (20) em cerimônia marcada para começar 20h40 em Valência, na Espanha (15h40 no horário de Brasília), com a presença de chefs e restaurateurs de todo o mundo.

A casa caiu cinco posições em relação ao ano passado, quando alcançou o 7º lugar, sua melhor posição. Em 2019, quando fez sua estreia na lista, ficou em 39º.

O ranking é anunciado da 50º posição para a 1º -que deve ser conhecida por volta das 22h em horário local.

Na premiação do ano passado, realizada em Londres, o Brasil esteve representado por dois restaurantes: o Oteque, no Rio de Janeiro, em 47º, e a Casa do Porco, em São Paulo, ficou na 7ª posição -subindo dez postos. A melhor posição já alcançada por um brasileiro no ranking foi o 4º lugar -ocupada pelo D.O.M., casa comandada por Alex Atala, em 2012.

A primeira colocação de 2022 ficou com o restaurante dinamarquês Geranium, reforçando a influência nórdica no panorama global da gastronomia. Desde que o Noma ascendeu ao panteão dos melhores restaurantes do mundo há mais de uma década, aumentou a atenção para a cozinha feita na região.

Eleito melhor restaurante do mundo cinco vezes, o Noma, em Copenhague, anunciou no início deste ano que vai encerrar seu serviço regular a clientes no fim de 2024.

No início de junho, a organização do World?s 50 Best Restaurants divulgou a lista estendida da premiação, que vai das posições 51 a 100. Dois restaurantes brasileiros participam: Lasai (58º) e Oteque (76º), ambos no Rio de Janeiro.

O The World?s 50 Best Restaurants foi criado em 2002 e em 2013 a marca fez o lançamento de suas duas primeiras listas regionais: os 50 Melhores Restaurantes da Ásia e os 50 Melhores Restaurantes da América Latina. Quatro anos depois, começou a publicar também a lista dos 50 Melhores Bares do Mundo.

Neste ano, pela primeira vez a cerimônia de premiação latino-americana 50 Best vai acontecer no Brasil, no dia 28 de novembro, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"Neste momento, temos a chance do mundo olhar para os restaurantes da América Latina. A realização da cerimônia no Rio de Janeiro é positiva para a comunidade gastronômica, para o turismo e hospitalidade do país, gerando buzz no setor da restauração e impulsionando o fluxo de negócios", Rosa Moraes, presidente da região do Brasil para o The World?s 50 Best Restaurants, que produz rankings regionais e globais.

Na data, serão anunciados os vencedores da edição do braço latino-americano do prêmio -que, nos últimos anos, foi encabeçado por restaurantes peruanos, mas que vem contando com maior presença de brasileiros.

Era, há tempos, um desejo da comunidade de chefs e donos de restaurantes que também acontecesse no Brasil -já que comparecem à cerimônia jurados e imprensa estrangeira, o que contribui para que restaurantes locais sejam visitados e tenham mais destaque em futuras edições.

Para chegar à lista final, o prêmio reúne votos de jurados, que escolhem dez estabelecimentos em ordem de preferência que tenham visitado pelo mundo. A única exigência é que pelo menos três deles sejam de fora da área/continente que está representando e que eles confirmem as datas que estiveram nos restaurantes.

A regra foi incorporada desde que a lista passou a ser criticada por muitos pela possibilidade de viés e de interesse entre os votantes e os chefs e seus restaurantes.

Outra regra é que aqueles que alcançam o topo da lista são automaticamente transferidos para a categoria Best of the Best, e por isso não podem mais concorrer ao primeiro lugar.